В Красноярске утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Чемпион мира и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб в Красноярске. Об этом говорится в сообщении краевого министерства спорта.

"В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания "Мегаполюс" Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию", - говорится в сообщении.

Петшаку было 64 года, из них более 40 лет он занимался плаванием в холодной воде, в 1994 году установив мировой рекорд. Переплывал пролив Лаперзуа. В 2013 году вместе с Натальей Усачевой попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв Берингов пролив (134 км по Тихому и Северному ледовитому океану). В регионе Петшак возглавлял федерацию холодового плавания. Как пишут пользователи соцсетей, на недавнем фестивале плавания в холодной воде "Енисеюшка" Петшак говорил о планах заплыва в Антарктиде.

Похороны пловца пройдут в пятницу в Красноярске.