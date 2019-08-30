Арестованный по делу о перестрелке в Краснодаре заявил о применении силы в отношении него

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о конфликте со стрельбой в Краснодаре, где погиб один человек и пострадали двое, находящийся под арестом на время следствия, заявил о применении в отношении него методов силового воздействия, информация будет проверена прокуратурой. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц. "Сегодня посетил подследственных в следственном изоляторе в Краснодаре. Один из них заявил жалобу о том, что к нему применялись методы воздействия, на какой стадии, он не уточнил, на стадии задержания или следствия", - сказал Мышак.

Как сообщила 28 августа пресс-служба чеченского омбудсмена, родственники арестованных по делу о конфликте со стрельбой в Краснодаре обратились с жалобой о том, что на задержанных оказывается давление, в их отношении применяются недозволенные методы дознания с целью добиться от них показаний. Накануне находящихся под арестом в СИЗО в Краснодаре посетил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Краснодарского края, в его адрес от них не поступило жалоб на условия содержания, следов применения к ним физического воздействия не зафиксировано, составлен акт.

Мышак добавил, что соответствующее обращение о проверке данных сведений направлено аппаратом омбудсмена в краевую прокуратуру, где будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в СИЗО в Краснодаре содержатся трое арестованных по делу, еще пятеро находятся в Адлере, в ближайшее время их также переведут в Краснодар, председатель ОНК посетит их после перевода.