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Один человек погиб при посадке Ан-2 в тайге в Якутии

Еще пять человек пострадали

ТАСС, 30 августа. Один человек погиб и пять пострадали при вынужденной посадке самолета Ан-2 компании "Авиаспектр" в пятницу в районе озера Силян-Кюель в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики. 

"Спасатели региональной поисково-спасательной базы прибыли на место происшествия. По уточненной информации, на борту находилось шесть человек. Один человек погиб, пятеро пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.

В пятницу самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" обнаружил место посадки Ан-2. По данным регионального главка МЧС, самолет компании "Авиаспектр", летевший в Суордах Верхоянского района, был вынужден приземлиться в районе озера Силян-Кюель (примерно в 400 км от точки вылета), предположительно, из-за тумана. Ранее сообщалось лишь об одной пострадавшей женщине.

 

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