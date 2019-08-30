В Кирове возбудили дело против матери, бросившей двухлетнего ребенка на улице

ТАСС, 30 августа. Полиция в Кирове возбудила уголовное дело в связи с найденным на улице двухлетним ребенком, которого мать оставила на тротуаре и ушла. Женщина объяснила свой поступок отсутствием средств на содержание сына, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию о найденном ребенке вечером 26 августа сообщили женщины, которые видели, как мать оставила мальчика лежащим на тротуаре и ушла. "В связи с происшествием дознавателем отдела полиции №3 УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состояние ребенка удовлетворительное, он находится в детском доме.