Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, сотрудники полиции хотели повысить показатели работы и договорились со своим знакомым, чтобы он сбыл наркотики, а сотрудники полиции его задержали. Однако сверсток с наркотическим средством нашли сотрудники УФСБ России по Астраханской области во время оперативно-разыскных мероприятий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемых задержали, назначено проведение служебной проверки.