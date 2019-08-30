Во Львове на памятнике Бандере нарисовали серп и молот

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Во Львове неизвестные красной краской нарисовали серп и молот на памятнике лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Такой же рисунок появился и на монументе в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Дякович, опубликовав соответствующие снимки.

"Чем занимается полиция?" - написал депутат.

Правоохранительные органы пока не отреагировали на случившееся.

Инцидент произошел 29 августа. Как отмечают "Украинские новости", по состоянию на пятницу памятник Бандере отмыли от краски.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны".

На совести боевиков ОУН-УПА убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, а также участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тыс. поляков и около 28 тыс. евреев.