После отравления более 60 человек едой из ресторана в Самаре возбудили дело

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело после отравления 63 человек едой из ресторана возбуждено в Самаре. Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным следователей, в период с 23 по 29 августа в больницы города обратились 63 человека. По данным регионального Минздрава, в больницах остаются 30 человек, в том числе семеро детей. Все они в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее сообщали в региональном Роспотребнадзоре, едой из ресторана "Фарфор в Самаре" отравилось несколько десятков человек. Деятельность ресторана приостановлена.