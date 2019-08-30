В недействующем цехе в Саратове обрушилась крыша

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Крыша цеха на предприятии обрушилась в Саратове, спасатели и кинологи ведут поиск людей под завалами. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На проспекте Энтузиастов при проведении кровельных работ на частном предприятии по производству подшипников произошло обрушение кровли в недействующем двухэтажном цехе. Служба спасения на месте с кинологами занимается поиском людей, но пострадавших нет, предварительно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент ЧП в цехе не велось производство, так как здание находилось на реконструкции. На месте также работают сотрудники МЧС для оценки обстановки, возгорания в результате обрушения не произошло. Подробности и причины произошедшего устанавливаются.