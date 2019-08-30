Суд Пскова признал законными претензии Роскомнадзора к материалу журналистки Прокопьевой

ПСКОВ, 30 августа. /ТАСС/. Псковский городской суд в пятницу отклонил иск четырех псковских СМИ, которые требовали признать незаконным и отменить предупреждение управления Роскомнадзора РФ по Псковской области, вынесенное в отношении материала журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в оправдании терроризма, сообщил корр. ТАСС.

Решение было принято судом в ходе рассмотрения административного иска, с которым в суд обратилась редакция радиоканала "60FM", ООО "Рекламное агентство "Бумеранг", редакция интернет-портала "Псковской ленты новостей" и ООО "Гражданская пресса". Последняя организация является учредителем "Псковской ленты новостей", а ООО "Рекламное агентство "Бумеранг" является вещателем "Эхо Москвы в Пскове" и транслирует передачи радиостанции.

"В удовлетворении искового заявления к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, управлению Роскомнадзора по Псковской области отказать. Решение может быть обжаловано в псковский областной суд в течение месяца", - объявила судья Эльвира Кузнецова.

Как следует из материалов дела, в конце ноября 2018 года "Гражданская пресса" получила предупреждение от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием удалить авторский материал Прокопьевой, так как в нем, по мнению ведомства, содержатся признаки оправдания терроризма. В середине декабря аналогичное предупреждение и требование Роскомнадзор направил в адрес ООО "Рекламное агентство "Бумеранг". Требования Роскомнадзора были выполнены, материалы были удалены.

Однако редакции не согласились с мнением ведомства и обжаловали его в суде. По мнению руководства редакций, материал Прокопьевой является субъективным мнением автора на общественно-политическую ситуацию и не содержит признаков оправдания терроризма. В подтверждение своих выводов редакции представили суду заключения экспертов: кафедры русского языка РГПУ имени А. П. Герцена и кафедры журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Адвокаты редакции также попросили суд назначить комиссионную судебную лингвистическую экспертизу. По решению суда ее проведение было поручено экспертам Московского государственного лингвистического университета.

О ситуации

Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске" (в октябре 2018 года, погиб один человек).

Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой, на 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание "Псковская лента новостей", опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".