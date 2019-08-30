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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Валерия Гонтарева сообщила, что находится в госпитале

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила, что ее сбил автомобиль.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, я теперь в госпитале", - сообщила она в пятницу агентству "Украинские новости".

По словам Гонтаревой, полиция устанавливает, был ли это несчастный случай.

Гонтарева занимала пост главы Нацбанка Украины с 2014 года по 2018 год.

6 августа этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура заподозрила Гонтареву, а также бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина в пособничестве в завладении около $6 млн.

Теги
УкраинаГонтарева, Валерия Алексеевна
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