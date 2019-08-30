Экс-руководителя администрации главы Дагестана оштрафовали за превышение полномочий

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /Корр. ТАСС /. Бывший руководитель администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к штрафу в 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС в прокуратуре республики.

"Советский районный суд Махачкалы признал Эфендиева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства. По его словам, суд учел признание вины и полное возмещение ущерба.

"Дело в отношении Эфендиева рассматривалось в особом порядке", - добавил представитель прокуратуры.

Исмаил Эфендиев был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана в феврале 2016 года, в ноябре 2017 года он стал заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. В сентябре 2018 года его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Эфендиев, являясь руководителем администрации главы и правительства Дагестана, "из личной заинтересованности, явно выходя за пределы своих полномочий, подписал распоряжение о принятии государственным казенным учреждением Республики Дагестан "Автохозяйство" на обслуживание автомобиля иностранной марки, не закрепленного за данным учреждением на праве оперативного управления и находящегося в собственности физического лица". В результате было проведено незаконное техническое обслуживание этого автомобиля, ущерб бюджету республики составил более 360 тыс. рублей.