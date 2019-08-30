Трое неизвестных похитили сумку с деньгами из кредитной организации на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Трое неизвестных ворвались в кредитное учреждение на юго-востоке Москвы и похитили сумку с деньгами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В 17:32 поступило сообщение о разбое в финансово-кредитной организации на Братиславской улице. Трое неизвестных зашли в организацию с предметом, похожим на пистолет, и, угрожая, похитили у мужчины сумму с крупной суммой денежных средств", - сказал собеседник агентства. После этого злоумышленники скрылись. Сейчас ведется их розыск.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, потерпевший заявил, что в украденной сумке было около 140-150 млн рублей.