Спасатели нашли тело четвертого рыбака с перевернувшейся под Саратовом лодки

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело четвертого рыбака, находившегося в лодке, которая перевернулась 24 августа близ Саратовской ГЭС, сообщил в пятницу ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Обнаружено тело мужчины, который, предположительно, находился в лодке", - сказал собеседник агентства.

24 августа в районе Саратовской ГЭС в реке Волге перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Спустя 12 часов были обнаружены двое мужчин, которые зацепились за небольшой выступ на пропускном шлюзе плотины. Еще двое мужчин числились пропавшими, позже тело одного из них было обнаружено.