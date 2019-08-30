В ОНК сообщили, что местонахождение Сенцова неизвестно

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.
Ранее сообщалось, что осужденный в России за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35". Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".