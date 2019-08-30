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В Москве собака напала на 8-месячного ребенка

Младенец находится в больнице с множественными укусами и повреждениями

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Собака напала на 8-месячного ребенка в квартире в Москве, младенец госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Предварительно установлено, что собака породы дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на 8-месячного ребенка", - сообщила Иванова.

Ребенок госпитализирован с множественными укусами и повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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