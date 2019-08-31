В Хабаровском крае число подтопленных паводком жилых домов выросло до 138

ТАСС, 31 августа. Количество подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки увеличилось почти на 40 - с 99 до 138. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным МЧС, по состоянию на утро 30 августа, из-за циклона в Хабаровском крае в зоне паводка находился 61 населенный пункт в девяти муниципальных образованиях. Из них в 37 населенных пунктах отмечалось подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.

"По состоянию на утро 31 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в lдевяти муниципальных образованиях находится 70 населенных пунктов. Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 138 частных жилых домов и 585 приусадебных участков", - говорится в сообщении. Как уточняется, вода сохраняется на 73 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

Сотрудники МЧС России ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают всю необходимую помощь населению, проводят подвоз бутилированной воды, сооружают насыпные дамбы. В местах переливов дорог налажена работа дорожной техники для организации проезда, действуют лодочные переправы.

В готовности к приему людей в крае находятся 16 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 657 человек, в настоящее время развернута работа трех из них. Один человек размещен в Санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района, в двух ПВР в г. Комсомольск-на-Амуре продолжаются оставаться 24 человека, восемь из них дети. В ПВР организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено около 600 человек и свыше 100 единиц различной техники, в том числе 21 плавсредство.