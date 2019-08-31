В Якутии возбудили уголовное после катастрофы самолета Ан-2

По данным МЧС, в результате вынужденной посадки в тайге в Якутии самолета Ан-2 в пятницу два человека погибли. Всего на борту находились семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. По данным регионального Минздрава, четверо пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, один отпущен домой, так как показаний для его госпитализации не обнаружено.

ТАСС, 31 августа. Уголовное дело возбудили после авиационной катастрофы самолета Ан-2 в Якутии, сообщается в субботу на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту авиационной катастрофы самолета Ан-2 в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы.