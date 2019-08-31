В Баргузинском заповеднике в Бурятии из-за грозы разгорелся лесной пожар

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Лесной пожар разгорелся в Баргузинском заповеднике - старейшем заповеднике России, расположенном на побережье озера Байкал в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Обнаружен один очаг возгорания в Баргузинском заповеднике. По состоянию на утро 31 августа, работы по тушению там продолжаются на площади 3 га", - сообщили в ведомстве.

Как уточнил ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин, природный пожар возник в минувшую пятницу на площади 5 га из-за грозы, он действует в труднодоступной местности, на горе. "Тушим своими силами и привлекается "Авиалесоохрана", сейчас осуществляется переброска специалистов", - сказал собеседник.

В РАЛХ отметили, что в тушении пожара задействованы около 30 человек, пять единиц техники.

Также, по состоянию на утро субботы, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" одна термоточка в Северо-Байкальском районе, в зоне контроля на общей площади около 91 га. "Очаг находится в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует", - сообщили в пресс-службе РАЛХ.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени К. А. Забелина был образован в 1916 году с целью сохранения и восстановления численности соболя, которого в то время повсеместно истребляли ради ценного меха. Особо охраняемая природная территория расположена на северо-восточном берегу Байкала и занимает около 375 тыс. га.