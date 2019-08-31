В Ленинградской области загорелся ангар на пощади 3 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в ангаре в деревне Старой Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в областном ГУ МЧС, площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м.

"Пожар [тушат] по второму номеру [сложности]. Площадь - 3 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, в ангаре находится производство ДСП. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на рядом стоящее здание.

К ликвидации пожара привлекли 50 человек, 16 единиц техники.