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В Москве неизвестные напали с оружием на офис организации и похитили 1 млн рублей

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трое неизвестных напали с огнестрельным оружием на офис коммерческой организации на Братиславской улице в Москве и похитили 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел в пятницу поздно вечером. По словам очевидцев, трое неизвестных ворвались в организацию, расположенную в жилом доме по адресу: Братиславская, д. 12. Они пригрозили находившемуся там мужчине пистолетами неустановленного типа, похитили у него 1 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.

По факту случившегося началась доследственная проверка.

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