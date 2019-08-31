В Омской области в ДТП погибли три человека

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовой "Газелью" в Омской области. Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в пятницу около 23:35 (20:35 мск). "Водитель автомобиля Nissan Sunny, двигаясь по автодороге Челябинск - Новосибирск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении грузовым автомобилем "Газель". В результате ДТП три пассажира Nissan Sunny скончались на месте происшествия. Оба водителя и еще один пассажир легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба.

По факту аварии проводится проверка.