После взрыва газа в доме в Бийске в больницах остаются два человека

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали после взрыва газа в жилом доме в Бийске. Двое из них остаются под присмотром медиков, остальные от госпитализации отказались, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Как информировали в ГУ МЧС, поздно ночью в многоквартирном доме Бийска произошли взрыв газа и пожар. Были эвакуированы 23 человека, в том числе четверо детей. По итогам обследования основные несущие конструкции и стены в доме не пострадали, на месте работают экстренные службы. Ранее Минздрав региона сообщал о трех пострадавших - мужчине, получившим ожоги, а также о женщине и ребенке, которые отравились угарным газом.

"На месте работали шесть бригад скорой медицинской помощи. Шесть человек пострадавших они забрали с пожара в больницу с различными жалобами на здоровье, но госпитализировали [оставили в больнице] только двух человек. Остальные от госпитализации отказались", - сказала собеседница агентства.

Представитель Минздрава уточнила, что под присмотром медиков остались мужчина 1964 года рождения и женщина 1965 года рождения. Он получил 90% ожогов тела и был отправлен для прохождения лечения в ожоговый центр Барнаула. Она - отравилась угарным газом и несколько часов провела в реанимации, но сейчас находится в палате общей терапии, ее состояние оценивают, как легкой степени тяжести.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, при пожаре пострадали домашние вещи в квартире, повреждены перегородки между квартирами в результате хлопка газоводушной смеси. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 кв. м.

Как сообщила журналистам пресс-служба мэрии, предварительная причина взрыва - неисправность газового оборудования. "В квартире (где произошел взрыв) проживал одинокий мужчина. Именно он, собираясь утром на работу, закурил, после чего сразу же произошел взрыв", - отмечается в сообщении.