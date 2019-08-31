{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ярославской области

В происшествии пострадали еще двое взрослых

ТАСС, 31 августа. Ребенок погиб, двое взрослых пострадали в результате пожара в деревне Аринкино в Некоузском районе Ярославской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"В Некоузском районе в пожаре в частном доме погиб ребенок и пострадали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 49 кв. м. О пожаре сообщили в 00:54 мск 31 августа. Ликвидировать огонь удалось спустя почти пять часов, уточнили в пресс-службе ведомства. В тушении были задействованы десять человек и три единицы техники.

Теги
РоссияЯрославская область
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Агентство ANI сообщает о 12 погибших
Читать полностью