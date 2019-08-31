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Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Калужской области

Троих пострадавших госпитализировали

ТАСС, 31 августа. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области, в результате травмы различной степени тяжести получили пять человек. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"31 августа примерно в 01:25 мск на 48-м км автодороги Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda. Госпитализация потребовалась 22-летнему водителю Skoda, 53-летнему мужчине, управлявшему Volkswagen и его 50-летней пассажирке. 19-летняя девушка и 32-летний мужчина после оказания медицинской помощи отправились на амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД по Калужской области отметили, что в Volkswagen ехали четыре жителя Брянской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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