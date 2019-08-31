В Казахстане при взрыве в цехе по производству газобетонных блоков погиб человек

НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"31 августа в 12:22 (09:22 мск) на пульт оперативного дежурного департамента по ЧС Алма-Атинской области поступило сообщение о взрыве в цехе по производству газобетонных блоков в селе Райымбек Карасайского района. При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха", - рассказал Нурахметов.

В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора. На месте взрыва обнаружен труп мужчины, 1961 года рождения. С места происшествия госпитализированы в районную больницу трое пострадавших с различными травмами.