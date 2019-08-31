На Украине мошенники вымогали от имени Зеленского $570 тыс. за работу в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало мошенников, которые представлялись доверенными лицами президента Владимира Зеленского и вымогали $570 тыс. за помощь в назначении на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГБР.

"Разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. - Они представлялись доверенными лицами президента Украины, занимающими руководящие должности в офисе президента".

Четверо мошенников были задержаны ГБР совместно с военной прокуратурой во время передачи части денег в размере $250 тыс. Задержание проводилось в Киеве в одном из офисов напротив офиса президента. В пресс-службе сообщили, что действия задержанных квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, назначив на его место экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.