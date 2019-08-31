СК проводит проверку после взрыва газового баллона в жилом доме в Бийске

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проводят проверку после взрыва газа в Бийске, где пострадали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Ночью 31 августа в одной из квартир жилого дома в городе Бийске произошел хлопок воздушно-газовой смеси, в результате чего обрушились стены в трех жилых помещениях. По данному факту следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным регионального ГУ МЧС, поздно ночью в многоквартирном доме Бийска произошли взрыв газа и пожар. Эвакуировали 23 человека, в том числе четверых детей. По итогам обследования основные несущие конструкции и стены в доме не пострадали, на месте работают экстренные службы, следователи.

В результате происшествия пострадали шесть человек, из них двое - мужчина 1964 года рождения и женщина 1965 года рождения - госпитализированы. Мужчина получил 90% ожогов тела, он отправлен на лечение в ожоговый центр Барнаула. Женщина отравилась угарным газом и несколько часов провела в реанимации, сейчас она находится в палате общей терапии, ее состояние оценивается как легкой степени тяжести.