Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

"На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку. В результате жесткой посадки погиб пилот, ребенок пострадал, его осматривают врачи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в районе деревни Минино.

"В оперативные службы позвонил местный житель, который сообщил о падении самолета", - уточнили в экстренных службах. Прибывшие на место спасатели установили, что самолет совершил жесткую посадку. Причины сейчас выясняются.

В Главном управлении МЧС по Московской области подтвердили информацию о жесткой посадке самолета. "В результате погиб человек. Второй выжил, это девочка 12 лет, с ней сейчас работает бригада медиков", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания на месте ЧП не последовало.

В свою очередь в медицинских службах ТАСС сообщили, что врачи приняли решение госпитализировать ребенка.

"12-летняя девочка, находившаяся на борту самолета, совершившего жесткую посадку рядом с деревней Минино Клинского района, получила перелом бедра. Врачи не исключают, что у нее также поврежден позвоночник. Сейчас ребенка госпитализируют", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что, по уточненной информации, самолет "Сигма" совершил жесткую посадку на поле. "По одной из версий, это могло произойти из-за отказа двигателя", - сказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пилота в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.

"Следственными органами ММСУТ СК России по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. - В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг".

В новость внесены изменения (13:12 мск) - добавлена информация от СК РФ