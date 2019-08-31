СМИ: убийцу Роберта Кеннеди госпитализировали с ножевыми ранениями

ТАСС, 31 августа. Сирхан Сирхан, отбывающий пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме за убийство 35-го президента США Роберта Кеннеди, был госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом сообщил в пятницу портал TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

По их данным, на Сирхана напали в пятницу во второй половине дня (ночь на субботу мск) в одном из тюремных дворов. Ранения оказались настолько серьезными, что заключенный был вывезен из тюрьмы и доставлен в больницу на лечение. Сейчас состояние Сирхана стабильное.

Источники сообщают, что подозреваемого в случившемся посадили в изолятор. По факту нападения началось расследование.

Сирхан Сирхан напал на Роберта Кеннеди, несколько раз выстрелив в него из револьвера, в 1968 году, во время предвыборной кампании политика в Лос-Анджелесе. От полученных ранений Кеннеди умер на следующий день. Сирхан был приговорен к смертной казни, но три года спустя наказание было заменено на пожизненное заключение.