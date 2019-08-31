В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Следователи в Ульяновской области возбудили уголовное дело после причинения тяжкого вреда здоровью двухлетней девочки, подозреваемый задержан. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двухлетнему ребенку (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). В совершении данного преступления подозревается 43-летний житель р.п. Мулловка", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, ночью 30 августа в доме в поселке Мулловка Ульяновской области подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка вилкой в грудную клетку. Девочку госпитализировали, с ней проводятся реанимационные мероприятия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.