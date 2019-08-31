Открытое горение в ангаре в Ленинградской области ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в деревне Старой Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в областном Главном управлении МЧС.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в управлении.

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии пожарных было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание. По данным спасателей, площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, в ангаре находится производство ДСП. Информация о пострадавших не поступала.