После пожара в Ярославской области, где погиб ребенок, возбудили дело

ТАСС, 31 августа. Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело после гибели полуторагодовалого ребенка в результате пожара в частном доме в деревне Аринкино Некоузского района. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 00:54 мск. Ликвидировать пожар на площади 49 кв. м удалось почти пять часов спустя, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. В результате погиб ребенок, еще двое мужчин пострадали. С ожогами в медицинское учреждение госпитализирован один из пострадавших, пояснили в пресс-службе СУ СК. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Причины возгорания устанавливаются.