На Камчатке нашли тело, возможно, одного из рыбаков, пропавших в районе мыса Опасный

ТАСС, 31 августа. Сотрудники МЧС и полиции обнаружили тело, предположительно, одного из трех пропавших мужчин в районе мыса Опасный на Камчатке, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

"На борту [катера с поисковой группой] находились сотрудники МЧС с полицией. В ходе поисков была обследована акватория и прибрежная полоса в районе мыса Опасный с использованием беспилотного летательного аппарата. В результате было обнаружено тело, предположительно, одного из пропавших мужчин", - говорится в сообщении.

Заявление о пропаже катера с тремя рыбаками в районе мыса Опасного (Авачинский залив) поступило в ГУ МЧС России по Камчатскому краю 23 августа. Трое мужчин вышли на катере Mitsubishi MS-25 в залив 20 августа и планировали вернуться в тот же день.

30 августа спасатели обнаружили две резиновые лодки с пропавшего катера, его обломки, а также некоторые личные вещи. Всего к настоящему моменту обследовано 181,319 кв. км водной акватории и прибрежной полосы, авиация обследовала 3700 кв. км.