Трое пострадавших в ДТП под Омском находятся в реанимации

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших при столкновении легкового автомобиля и грузовой "Газели" в Омской области госпитализированы в Москаленскую центральную районную больницу, они находятся в реанимации. Как сообщили в субботу ТАСС в региональном Минздраве, пациентов переведут на лечение в Омск.

"Все трое пострадавших находятся в отделении реанимации Москаленской центральной районной больницы. У одного пациента состояние тяжелое, у второго средней степени тяжести, у третьего удовлетворительное. У всех политравмы: у "тяжелого" - переломы. Двух пациентов, у которых состояние получше, сегодня было решено отправить в Омск в больницу скорой медицинской помощи № 1. "Тяжелого" пациента отправят в Омск завтра", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу около 23:35 (20:35 мск). Водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и врезался в следовавшую во встречном направлении грузовую "Газель". В результате три пассажира легковой машины погибли на месте происшествия, оба водителя и еще один пассажир Nissan были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.