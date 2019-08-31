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Вертолет эвакуировал беременную женщину после ДТП в Москве

В происшествии пострадали два человека

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал беременную женщину с места аварии на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавших на пересечение МКАД с Дмитровским шоссе. С места аварии санитарным вертолетом была эвакуирована беременная женщина в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

До больницы женщину сопровождала авиамедицинская бригада.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на пересечении Лианозовского проезда и Проектируемого проезда 226 произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадали два человека.

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