Упавший под поезд в московском метро пассажир погиб

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пассажир, который упал под поезд на станции метро "Южная" Московского метрополитена, погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на московском метро.

"Около 15:48 на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытии констатировал смерть пассажира. Информация о происшедшем направлена в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказали в полиции.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено после ЧП, сообщили ранее в пресс-службе метро.