{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Упавший под поезд в московском метро пассажир погиб

Информация об инциденте направлена в следственные органы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пассажир, который упал под поезд на станции метро "Южная" Московского метрополитена, погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на московском метро.

На эту тему

"Около 15:48 на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытии констатировал смерть пассажира. Информация о происшедшем направлена в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказали в полиции.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено после ЧП, сообщили ранее в пресс-службе метро.

Теги
Россия
В Подмосковье упал небольшой вертолет
По предварительным данным, он упал в Клязьму в 50 метрах от берега
Читать полностью