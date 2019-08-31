Вода в Амуре из-за паводка за сутки поднялась до 727 см

ТАСС, 31 августа. Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.

"По данным управления ГОЧС администрации города уровень воды в реке Амур составляет 727 см (тенденция: подъем на 19 см)", - говорится в сообщении.

При этом неблагоприятный уровень воды для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, опасный уровень воды - 650 см.

По сообщению регионального главка МЧС, число подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки увеличилось почти на 40 - с 99 до 138. По состоянию на утро 30 августа из-за циклона в Хабаровском крае в зоне паводка находился 61 населенный пункт в девяти муниципальных образованиях. Из них в 37 населенных пунктах отмечалось подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.

В готовности к приему людей в крае находятся 16 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 657 человек, в настоящее время развернута работа трех из них.