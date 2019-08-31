СМИ: в Болгарии из-за лесного пожара эвакуировали пациентов интерната для детей-инвалидов

СОФИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Дети-инвалиды из специализированного интерната эвакуированы в субботу в районе города Стара Загора в южной Болгарии из-за лесного пожара. Как сообщает телеканал BTV, несмотря на усилия пожарных, огонь добрался до двора интерната, 30 малоподвижных детей-инвалидов в возрасте до 8 лет были вынесены из здания на руках и переведены в безопасное место. Из-за сильного ветра площадь пожара разрастается.

В селе Тыжа, которое находится в этом же районе, сгорела сельская школа. Очаги огня наблюдаются и в других регионах страны.

Лесные пожары спровоцировала жаркая погода, которая сохраняется в стране уже на протяжении нескольких недель. Экстремальный индекс пожарной опасности объявлен в 19 областях на юге, севере и в центральных районах Болгарии.

Национальный институт по метеорологии и гидрологии информирует, что экстремальная опасность природных пожаров сохранится, как минимум, на ближайшие две недели, по прогнозам, ожидается жаркая погода с температурами около 30 и выше градусов Цельсия.