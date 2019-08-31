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В Подмосковье упал небольшой вертолет

По предварительным данным, он упал в Клязьму в 50 метрах от берега
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© ГУ МЧС по Московской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшой вертолет упал и затонул, предположительно, в реке Клязьме в подмосковном Долгопрудном.

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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега", - сказал источник.

Он добавил, что на предполагаемом месте ЧП обнаружены оборванные провода. "По предварительным данным, это был частный двухместный вертолет. На место прибыли спасатели, но они его визуально не наблюдают", - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что спасатели пока место падения вертолета не обнаружили. "В поисковых работах задействованы 39 человек и 14 единиц техники", - сказали в ГУ МЧС, уточнив, что информация о падении вертолета поступила от очевидцев.

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