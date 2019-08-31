В Подмосковье упал небольшой вертолет

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега", - сказал источник.

Он добавил, что на предполагаемом месте ЧП обнаружены оборванные провода. "По предварительным данным, это был частный двухместный вертолет. На место прибыли спасатели, но они его визуально не наблюдают", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что спасатели пока место падения вертолета не обнаружили. "В поисковых работах задействованы 39 человек и 14 единиц техники", - сказали в ГУ МЧС, уточнив, что информация о падении вертолета поступила от очевидцев.