СМИ: при падении вертолета в Норвегии погибли четыре человека

ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения вертолета недалеко от города Альта на севере Норвегии. Об этом сообщила в субботу газета Verdens Gang со ссылкой на спасателей.

Всего на борту было шесть человек - пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного пока не сообщается.

В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.

В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.

В данный момент не уточняется, кто именно был на борту. О причинах случившегося пока не сообщается.