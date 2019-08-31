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СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолета в Клязьму в Подмосковье

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту падения небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном.

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Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала Марковская.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура.

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