СМИ: напавший на людей близ Лиона не числился в базах данных полиции

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. 33-летний человек, совершивший в субботу нападение на людей в городе Вильюрбан (близ Лиона), не числился в базах данных французской полиции на лиц, подозреваемых в склонности к радикальной исламистской деятельности. Об этом сообщил телеканал BFM по сведениям, неофициально полученным от полиции.

Согласно этим сведениям, нападавший заявил, что является афганцем. Также телеканалу стало известно, что он ранее подал запрос на получение временного вида на жительство во Франции.

Нападение было совершено рядом с выходом из станции метро "Лоран Бонневе" в момент, когда там находилось много людей. Нападавший был вооружен ножом. Он убил одного человека и, согласно уточненным данным, ранил еще восемь, из которых трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Погибшему было 19 лет

Нападавший был задержан окружающими людьми, в частности, помогли работники транспортных компаний. На настоящее время нет данных, указывающих на то, что это был террористический акт.

Квартал, где произошла трагедия, считается неблагополучным - это место торговли наркотиками и частого нападения на людей. Вильюрбан является городом, входящим в мегаполис Большого Лиона. Он находится сразу за кольцевой дорогой Лиона, к востоку от него.

Также нападавший заявил, что действовал в одиночку. Ранее сообщалось о двух нападавших.

Мэр Лиона, бывший глава МВД Жерар Колон, отказался сообщить журналистам, сколько было нападавших. Он пообещал, что в ближайшее время соответствующее заявление сделает прокурор.

Причины нападения неизвестны. Дело по факту нападения и убийства передано в прокуратуру Лиона. Оно не было напрямую передано в парижскую антитеррористическую прокуратуру.