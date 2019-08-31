Повреждение ЛЭП упавшим в Подмосковье вертолетом не привело к нарушению энергоснабжения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Повреждение линии электропередачи упавшим в реку Клязьму в Московской области вертолетом не привело к нарушению энергоснабжения потребителей, сообщила ТАСС пресс-секретарь ПАО "МОЭСК" Елена Полторак.

"В результате падения вертолета была повреждена кабельно-воздушная линия напряжением 110 кВ. Благодаря надежной системе резервирования инцидент не привел к обесточиванию потребителей. В ближайшее время энергетики компании восстановят поврежденную линию электропередачи", - сказала она.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега. Предположительно, это был частный двухместный вертолет. Сейчас выясняется, откуда он летел и сколько человек пострадали. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.