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"Известия": в Турции раскрыли подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому

Администрация парка развлечений в Аланье, где пострадала 19-летняя девушка, не располагает видеозаписью происшествия. Родственники пострадавшей заявляли, что записи с камер наблюдения были удалены

ТАСС, 31 августа. Администрация парка развлечений в Аланье, где на прошлой неделе пострадала 19-летняя россиянка, не располагает видеозаписью происшествия. Об этом пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на представителей парка.

"У нас нет ни одной видеозаписи произошедшего", - сказали изданию в аквапарке. При этом, как отмечают "Известия", родственники и знакомые пострадавшей заявляли, что сотрудники учреждения удалили все записи с камер наблюдения.

По данным заведения, инцидент произошел 22 августа, россиянка по неизвестным причинам захлебнулась и впала в кому. В администрации аквапарка заверили, что ей сразу была оказана первая помощь и вызвана скорая.

Девушку доставили в Москву для дальнейшего лечения 29 августа. 

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