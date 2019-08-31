Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка

САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, у которой была врожденная патология. По предварительным данным, ребенка убил отец, пока жена ходила в магазин, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"По факту обнаружения трупа малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом. Мужчина взял детскую переноску, где находилась девочка, которая имела врожденную патологию, поднялся на чердак дома и ударил ребенка ножом в шею, отчего девочка скончалась. Подозреваемый задержан.

В новость была внесена правка (22:00 мск) - уточняется пол убитого ребенка.