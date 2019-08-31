Подозреваемая в убийстве сына в Башкирии обращалась в спеццентр из-за семейного конфликта

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Женщина из Башкирии, подозреваемая в убийстве годовалого сына, обращалась за помощью в местный специализированный центр из-за внутрисемейного конфликта. Она хотела найти няню и работу, чтобы обеспечить своих детей, сообщила ТАСС директор северо-западного межрайонного центра "Семья" Гульшат Тимашева.

"Хабирова обратилась к нам, и нами была взята на сопровождение. <...> Женщина не пила, были выявлены обстоятельства, по которым она к нам обратилась, - это внутрисемейный конфликт, поскольку она гражданского мужа выгнала [из дома]. У него было желание помочь ей с алиментами, содержанием детей, но она отказалась от этого. Ей хотелось доказать, что она может сама все", - сказала Тимашева.

По ее словам, приезжая одинокая женщина родила двоих детей в гражданском браке - старшей девочке пять лет, младшему сыну было 1,2 года. Она интересовалась организацией присмотра за сыном, поскольку он не достиг полутора лет - возраста, с которого берут в детский сад, пояснила Тимашева. "Ей было необходимо выйти на работу, она очень хотела работать, чтобы содержать детей. Как она говорила, она хочет дать своим детям достойное воспитание и достойное содержание", - пояснила собеседница агентства.

Семья была на сопровождении спеццентра

Семью взяли на сопровождение 7 июля этого года, специалисты дважды в месяц посещали их дом. "Мы даем оценку семейной ситуации, оценку семейных обстоятельств на трех уровнях - базовый, кризисный, экстренный. Она у нас была оценена как "базовый уровень". В ее случае это - подыскать няню для присмотра за ребенком, оказать психологическую помощь", - сказала она.

По словам Тимашевой, женщине помогли вернуть электричество в дом, которое ранее отключили за долги, нашли бесплатную няню для годовалого сына (вызвалась помочь местная многодетная семья), в сельсовете помогли пятилетнюю дочь устроить в детский сад. После этого подозреваемая начала работать.

Тимашева опровергает информацию, распространяемую местными СМИ, о том, что семья голодала, что женщина просила взять ее годовалого сына в приют, но ей в этом отказали.

"Наша служба находится как раз [рядом] с социальным приютом, когда она к нам пришла, она спрашивала: "А это что за здание? Как здесь хорошо, как сюда дети помещаются?". Она интересовалась, но это не говорит о том, что она хотела отдать ребенка. Мы были уверены, что не могла она так с ребенком поступить, потому что она детей очень любила. Девочка у следователей показывала, как мама с ними играла, деревенский дом она сделала уютным, приятно было дома, она обшила кровать балдахином, из фетра сделала дерево у изголовья кровати, она все делала для детей, нам странно и непонятно, как так получилось, мы не увидели, что нужно изымать детей", - рассказала Тимашева.

Она отметила, что пятилетняя дочь подозреваемой воспитанная и рассудительная. "Девочка очень хорошая, очень воспитанная, пишет слова "мама", "папа", свое имя "Камилла". В пять лет она рассуждает и понимает как взрослый ребенок. Женщина сумела вот так воспитать ребенка, вниманием, любовью дети не были обделены", - добавила собеседница агентства.