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NBC: один из открывших стрельбу в Техасе убит

Один из открывших стрельбу в Техасе убит - NBC со ссылкой на полицию.

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США
Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе
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