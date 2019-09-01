CNN сообщила детали начала стрельбы в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Трагедия в городе Одесса (штат Техас), в результате которой погибли пять человек и 21 получил ранения, произошла после того, как полицейские остановили машину для проверки. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

"Ситуация пока до конца не ясна, но складывается впечатление, что это не тот случай, когда человек берет оружие и открывает беспорядочную стрельбу по толпе, - отмечалось в репортаже. - Все началось с того, что полиция остановила машину для проверки". Телекомпания сообщила, что водитель остановленной машины открыл стрельбу, затем захватил грузовик и попытался скрыться.

Ранее интернет-портал Breaking911.com сообщил, что стрельба велась "в нескольких местах". Первоначально полиция предполагала, что преступления совершили два человека, перемещавшиеся в двух машинах, однако, как отметил портал, позднее выяснилось, что стрелок был один. Его застрелили полицейские.

Стрелявший - белый мужчина в возрасте около 30 лет. Мотивы его действий неизвестны.