Врачи оказывают помощь 14 пострадавшим в стрельбе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Медицинская помощь в больницах штата Техас оказывается 14 пострадавшим в субботу в результате стрельбы близ города Одесса. Об этом сообщил глава системы медучреждений Расселл Типпин на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"В настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших", - информировал он.

"Все местные больницы и иные медучреждения закрыты на вход и выход для посторонних. Это сделано во имя безопасности медперсонала и тех, кто госпитализирован", - добавил Типпин. По его словам, медучреждения возобновят работу в штатном режиме, когда будет решено, что опасность миновала окончательно.

Шеф полиции Одессы Майкл Герке ранее пояснил, что первоначальные сведения о наличии якобы двух стрелявших не соответствуют истине. Все началось, когда сотрудник департамента общественной безопасности во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в сотрудника департамента, поехал на скорости в западном направлении и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Около кинотеатра Cinergy произошла перестрелка между подозреваемым и полицией. Злоумышленник был застрелен. По последним данным полиции, погибли пять человек, пострадали 24 гражданских лица и сотрудников правоохранительных органов.