Тела обоих погибших при крушении автожира в Подмосковье достали из воды

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели подняли тела обоих погибших при падении автожира в реку Клязьму в Московской области. Об этом сообщил заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Войнов в эфире телеканала "Россия 24" .

"В 21:30 были подняты два тела. В данный момент проводятся следственные действия", - сказал он.

По словам Войнова, летательный аппарат был зарегистрирован.

Автожир, на борту которого находились 52-летний владелец воздушного судна и его 31-летний сын, в субботу задел линии электропередачи, упал в воду и затонул. Оба человека на борту погибли. После происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, автожир выполнял прогулочный полет.

Это происшествие стало вторым подобным инцидентом за субботу - утром в Клинском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка.